國民黨主席江啟臣（如圖）27日以「還我公投」公投案領銜人身分與重啟核四公投領銜人黃士修等人召開記者會，江宣布，28日起重啟國民黨反萊豬兩公投宣傳，12月的18日4項公投將是對民進黨政府的選票革命，呼籲全民對民進黨政府投不信任票。（張鎧乙攝）

國民黨主席江啟臣（右二）27日以「還我公投」公投案領銜人身分與重啟核四公投領銜人黃士修（左一）、立委李貴敏（左二）、台北市議員羅智強（右一）召開記者會，江宣布，28日起重啟國民黨反萊豬兩公投宣傳，12月的18日4項公投將是對民進黨政府的選票革命，呼籲全民對民進黨政府投不信任票。（張鎧乙攝）

反萊豬等4項公投因疫情延到12月18日投票，尋求連任的國民黨主席江啟臣今天偕同重啟核四公投領銜人黃士修等人舉行記者會，喊出「1218重新出發、政府獨裁、公投制裁」口號，江痛批，年底公投不只是決定政策，也是一場莊嚴的選票革命，是對政府的不信任投票。

江啟臣表示，根據民調顯示，高達6成5以上的民眾反對萊豬進口，代表民眾對公投案與民進黨倒行逆施的錯誤決策，早就心有定見，即便如此，民進黨不只知錯不改，還繼續用獨裁、專斷、汙衊手段，對抗民眾意志，打擊提案的公民團體，甚至充滿政治算計、派系角力，研究政院是否提供對案反制。

江啟臣說，民進黨在6月底編列5700萬元大內宣來對抗人民意志，已經到了獨裁階段，不值得人民的信賴，更沒有溝通的誠意，呼籲民眾在12月18日重新出發，用選票告訴政府民眾的不滿，表達對政府的不信任，這不只是一場公投，而是選票革命。

江啟臣指出，依規定年滿18歲能行使公投投票權，但中選會訂定的計算基準卻未因公投延期而同步延長，這剝奪在今年8月9日到11月29日滿18歲的公投權，政府不該漠視7.6萬人民的權利。

江啟臣呼籲，中選會立即改正調整，否則不排除將中選會移送監察院調查，若事後有被剝奪權力的民眾提出選舉無效之訴，中選會也應負全責。

記者會上也公布反萊豬、公投綁大選、重啟核四公投案的捐款帳戶，反萊豬公投領銜人、藍委林為洲因要公在雲林參加經濟委員會考察，原本要視訊連線，後因仍在開會不克抽身。