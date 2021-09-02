國民黨主席江啟臣2日到台南市議會民治議事廳拜會黨團議員，爭取國民黨主席選舉的支持，由於候選人之一前新北市長朱立倫岳父高育仁曾擔任台南縣縣長，此拜會行程被說是「踩地盤」，江啟臣笑說「想太多」、「過度解讀」，這次來是要感謝彼此在議題上的串聯，加大監督政府的力道。

江啟臣說，之前他到南市議會拜會幾次，不管是親自或以線上方式，他這次來想感謝過去17個月時間，彼此在議題上的串聯，提高黨的能見度和聲量，更重要的是加大監督力道，所以今天來是要感謝他們，也是盼未來更多合作，讓國民黨可以更好，也使明年的公投和選舉都能順利。

江啟臣今天到南市議會，市議員蔡育輝、李鎮國、尤榮智、李中岑、方一峰、王家貞及林美燕都前來打招呼，但市議員謝龍介未到場，對此，江啟臣說，每次來台南，都跟謝龍介有很多互動，據悉謝今天剛好有行程，如果可以的話，謝希望透過視訊另類會面。

另，媒體問到前新北市長朱立倫1日說跟前高雄市長韓國瑜有聯絡，被外界解讀爭取韓粉支持。江啟臣說，黨內其實大家都有聯絡，他這幾天也有和韓國瑜聯絡，韓也仍然關心黨，並希望這次主席選舉可以順利圓滿，其他的沒有必要解讀，大家共同目標就是希望國民黨能贏。