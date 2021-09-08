美國國務院今天在聲明中表示，美國的伊朗問題特使馬萊（Rob Malley）本週將訪問莫斯科和巴黎，與俄羅斯和歐洲官員就伊朗核子計畫舉行會談。

聲明說，會談內容將涵蓋「伊朗核子計畫以及針對相互遵守『聯合全面行動方案』（Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA）迅速達成諒解並落實的必要性」。「聯合全面行動方案」通稱「伊朗核子協議」，指的是伊朗2015年與列強達成的核子協議。

根據協議，伊朗同意限制發展核武，以換取國際社會解除制裁。在前總統川普主導下，美國2018年退出伊朗核子協議，對伊朗重啟制裁，德黑蘭當局違反許多禁令回應。自上一輪對話6月20日結束後，恢復2015年協議的美伊間接對話便停滯至今。

一名美國官員匿名表示，馬萊預計明後兩天在莫斯科會見俄羅斯官員，10日在巴黎會見英國、法國、德國和歐洲聯盟（EU）官員。

這名官員說，會談內容不會聚焦在下週登場的國際原子能總署（IAEA）理事會會議。

國際原子能總署批評伊朗妨礙對過去活動的調查並阻撓重要的監督工作，恐使重啟伊朗核子協議談判的努力變得複雜。德黑蘭堅稱其核子計畫是用於和平目的。

美國官員說：「我們的會議重點將放在與伊朗的核子外交以及我們將何去何從。」他還說，在伊朗仍繼續發展核子計畫的情況下，華府也不確定何時可能恢復談判以重啟伊朗核子協議。

「我們還在討論倘若我們得出的結論是伊朗對重返（協議）不感興趣，或設下華府無法接受的條件時，我們將採取何種做法。」「我們必須考慮有哪些替代方案。」

這名官員說，此行不會訪問中國，但他說，「我們正在與中國官員保持聯繫。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1100908