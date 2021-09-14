美國8月消費者物價指數(CPI)即將公布，一旦通貨膨脹壓力居高不下，勢必推升聯準會(Fed)不得不提前開始縮減購債計畫，外媒報導，BMO美國利率策略師Ben Jeffery預計恐將以高於預期的速度推高利率，CIBC Private Wealth 美國首席投資官David Donabedian表示，更熱的通膨數據可能令股市擔憂，現在看來供應鏈問題比3個月前看起來更嚴重，預計通膨問題將會持續。

距離9月21至22日的FOMC會議僅剩一個多星期的時間，FXTM富拓市場分析師陳忠漢指出，市場走勢將由經濟數據推動，其中最大的一個看點即是美國即將公布的通膨數據，如果CPI數據顯示，美國這個全球最大經濟體的通膨壓力居高不下，勢必會推升市場的預期，意即聯準會將不得不提前開始縮減為抗擊疫情衝擊而採取的資產購買計畫，因為如果不能及時採取行動，可能會導致通膨失控，進而阻礙美國經濟復甦。

根據CNBC報導，美國通膨數據一直高於預期，令人擔心它可能比美聯儲官員認為的更持久，而美下周的FOMC會議，外界普遍預期將討論縮減購債計畫，但要到今年晚些時候才會正式宣布，但一些市場人士表示，儘管8月的就業報告遠遜於預期，但關於通膨上升的另一項警告可能會加快縮減購債的時間表。

報導指出，BMO美國利率策略師Ben Jeffery表示，如果通膨高漲，意味著美聯儲的時間表會更快一些，他預計會以高於預期的速度推高利率。CIBC Private Wealth美國首席投資官David Donabedian也表示，更熱的數據可能令股市擔憂，並推高債券收益率。

David Donabedian指出，市場密切關注CPI的哪些組成部分表現出更高的通膨率，他正在觀察與新冠肺炎相關的臨時通膨來源，例如酒店和機票部分是否開始緩解，或者是否是由於供應短缺所造成的，他表示，現在看來，供應鏈問題比3個月前看起來更嚴重，因此他預計通膨將會持續成為一個問題。