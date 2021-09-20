央行理監事會議將在本周四(23日)登場，由於緊接在美國聯準會(Fed)利率會議之後，市場普遍預估利率將連續6季不調整，並聚焦房市、匯市以及通膨等3大議題，近期由於房價續漲，928檔期建商積極推案，讓外界關注央行是否將對房市採取緊縮措施，但因房地合一2.0新制7月才剛上路，央行將持續滾動式檢討評估，預計最快也要到第4季才會提出新的選擇性信用管制措施。

儘管台積電都尚未證實高雄設廠，但楠梓區房價已漲了一波，而被視為下半年房市觀察指標的928檔期估計全台推案量也直逼6000億元，一掃疫情陰霾，即使成交量縮，仍壓抑不了房價，因此，外界密切注意央行是否針對房市採取進一步緊縮措施。

金融圈認為，房地合一2.0以及實價登錄2.0新制都才剛上路，需要一段時間觀察執行成效，而央行金檢鎖定土建融、工業區閒置土地放款、豪宅以及投資客貸款成數與利率等，金檢報告應該來不及在央行理監事會議前出爐，因而認為央行如果要採取進一步管制措施，最快應該要到第4季才可能出手，不過，央行大規模金檢的動作仍具有一定程度的宣示意義，顯示央行積極監控不動產放款的堅決態度。

行政院主計總處8月上調全年經濟成長率為5.88%，較6月預測數上修0.42個百分，消費者物價指數(CPI)上漲1.74%，不過，8月物價衝破2%，仍將對央行貨幣政策造成壓力，一般認為央行可望追隨主計總處上調今年經濟成長預估。

至於新台幣匯率走勢，雖然近期多偏震盪格局，但今年以來多居亞洲最強貨幣，加以日前傳出台灣可能遭美國列匯率操縱觀察名單，也讓外界對此次央行理監事會議有關匯率政策的談話受到矚目。