國內受益人數最多、規模逾新台幣900億元的國民ETF-元大高股息(0056)，十月即將進行收益分配評價，以近一年台股行情來看，今年的股息殖利率備受投資人期待。不過就在殖利率話題升溫的同時，投資人也想問到底存0056跟存高股息個股，到底用誰領股息好？專家指出兩者其實完全不同，如果只以殖利率高低做決策，選錯邊將讓自己陷入極大風險。

專家表示，0056的選股邏輯其實非常簡單，就是挑選上市市值前150大個股中，預測未來現金股息殖利率最高的前三十名，這樣設計的優勢在於能從市值角度把關成分股交易流動性，降低成分股因成交狀況而價格劇烈波動的風險；同時，高股息殖利率則兼顧投資人的現金流需求，透過這樣的選股策略，0056從2007年成立至今，經歷多次市場多空行情考驗，每年的現金股息殖利率與填息表現持續優異。

而伴隨近年退休議題熱潮，存股領股息成為市場顯學，0056身為國內成立時間最久的台股高股息ETF，受益人數直線攀升，透過券商定期定額的投資人數，甚至超越台積電、兆豐金等萬年存股熱門標的，顯示投資人已經體認到想要長期領股息，就要找一個會自動依市況調整投資持股，且能分散單一個股風險的優質標的。

部分投資人或許想問，現在台股市場的交易資訊透明，要查到個股配息金額、股息殖利率等資料不是難事，是否意味個人也能從上市櫃股票中，用個股達成高股息存股目標？法人強調，兩者截然不同，存個股需要投入大量的時間研究營運狀況，去年的高殖利率股，不代表今年也是；今年的高殖利率股，不代表明年也會是；如果投資人存的是中小型股，股價波動可能非常劇烈，很容易掉入股價大跌下的高殖利率陷阱，同時成交量偏低會導致出脫不易，股息來源若非來自營運成長，例如是一次性資產處分收入等，那之後的填息與股息發放能力，將不利於存股投資。

專家建議，一般投資人與其以殖利率高低作為判斷進行高風險個股投資，不如選擇具有明確選股邏輯的台股高股息ETF。近期0056雖因市場走勢而股價波動，但ETF本身持股風險分散，也會定期依指數編製調整成分股，當成分股失去投資價值時，自然會被淘汰，投資人對這樣的機制可以抱持信心，確實是長期存股領息的極佳投資標的。