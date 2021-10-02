1名妻子日前發現丈夫與友人用訊息互傳各式「符號」，包括數字、臉部表情、金錢等等，幾乎沒有文字，讓她不禁懷疑對方出軌，結果在她積極「破解」與網友們集思廣益下，原來真相是丈夫是用符號與友人討論股市，因為擔心她得知虧損會生氣，才會想出此方式，甚至還用此方式偷約朋友吃冰，她PO出解答內容後，其他網友紛紛笑說「不當間諜真的可惜」。

該名妻子在臉書「爆怨公社」發文表示，她日前發現丈夫手機裡的對話訊息充滿了「各式符號」，幾乎沒有任何文字訊息，其符號包含各種手指比出數字、臉部表情、生氣、鬼臉，甚至還有金錢、吃冰等，讓她不禁懷疑丈夫是否做了些隱瞞她的事情，日後她又發現丈夫在另1個群族同樣以「符號」溝通，因此決定將對話截圖PO出，詢問網友能否幫忙解答。

原來真相是丈夫是用符號與友人討論股市，，甚至還用此方式偷約朋友吃冰，她PO出解答內容後，其他網友紛紛笑說「不當間諜真的可惜」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

原來真相是丈夫是用符號與友人討論股市，，甚至還用此方式偷約朋友吃冰，她PO出解答內容後，其他網友紛紛笑說「不當間諜真的可惜」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

而之後該名妻子又在相同社團PO出「翻譯內容」，原來丈夫的訊息內容是在談論股票，其中「大力拍打、肌肉、陽光」的符號即是代表股王「大立光」，而「公雞、閃電」符號即是代表「台積電」，數字符號即股價，而因為該妻子不讓丈夫吃冰，丈夫也用「冰淇淋」符號偷約朋友吃冰，還用「買烏魚子」當作暗示。

原來真相是丈夫是用符號與友人討論股市，，甚至還用此方式偷約朋友吃冰，她PO出解答內容後，其他網友紛紛笑說「不當間諜真的可惜」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

其他網友留言笑說，「這老公很聰明餒，創一個群，把死黨名字改成廠商/客戶」、「男人適者生存的活法...致敬」、「到底多不愛打字」、「沒有翻譯根本看不懂啊」、「太強，這需要多久情誼多好的默契」、「應該全部送出國去當間諜」、「不當啞巴覺得可惜的兩個人」、「太強了，這些對話，怎麼能懂」、「感覺吃冰只是他們的術語，大半夜吃甚麼冰」。