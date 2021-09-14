國家圖書館與法國法蘭西學院（Collège de France）簽署「台灣漢學資源中心」合作協議。此為國圖自2012年開啟「台灣漢學資源中心」的合作計畫迄今，正式完成簽署的第37個合作協議。

法蘭西學院是一所位於法國巴黎的公立高等教育和研究機構，其創立的歷史可追溯到16世紀，自始至今，仍然堅持學術自由與獨立的信念，追求教育的平等權。

法蘭西學院開設的講座不僅涵蓋各領域的最先進知識，並向所有人免費開放，無需事先註冊，每年亦邀請多位外國學者進行系列講座，尤其網站上的講座課程非常受歡迎，對傳播知識和擴大對全球的影響，產生了深遠作用。

法蘭西學院展示珍貴中文古籍典藏。(國圖提供／李侑珊台北傳真)

隸屬於法蘭西學院遠東圖書館架構下的高等漢學研究所（Institute of Advanced Chinese Studies）圖書館是歐洲首屈一指的漢學研究圖書館之一，擁有超過25萬冊和1300種期刊，包含許多的古籍善本館藏。

其中在中文相關古籍館藏中，以中國古典文學方面之古籍最具特色；其已經將中文古籍特藏書目資料，提供納入國圖建置之「古籍聯合目錄」資料庫系統中。

國圖表示，與國圖合作建置「台灣漢學資源中心」，法蘭西學院將可更易取得台灣出版的優質中文書刊研究資源，而可高度嘉惠其研究人員及巴黎地區的師生在中國文學與跨文化等相關之研究與教學。

國圖館長曾淑賢指出，為持續配合政府向世界推廣「具有台灣特色的中華文化」之施政方向，於海外設立「台灣漢學資源中心」，能夠更積極有效地推展我國漢學優質學術出版品，並強化台灣漢學研究在世界的能見度與影響力，共同推展台灣書院、漢學研究相關之學術或專業活動，目前在全世界已經設置37個台灣漢學資源中心。