英國前首相布朗（Gordon Brown）今天表示，美國總統拜登本週主持的疫苗峰會必須擬訂一份計畫，將囤積的1億劑COVID-19疫苗在過期前送至較貧困的國家。

拜登預計將在聯合國大會期間於22日召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）視訊峰會，旨在提高全球疫苗接種，以達成明年底前終結這場疫情的目標。

布朗表示，科學資訊和分析公司Airfinity的研究發現，北半球富裕國家庫存的1億劑疫苗將在沒有使用下於今年12月到期。他說，他已經把報告寄給拜登和七大工業國集團（G7）其他夥伴國。

路透社報導，全球目前總計施打57億劑COVID-19疫苗，非洲僅占其中2%。

布朗透過聲明說：「我們需要迅速分發疫苗的計畫。」布朗曾任財政大臣10年，後來於2007到2010年間擔任首相。

他說：「這場峰會若錯過立刻把疫苗送往較窮國家的機會，將會是一場深切、集體的政治悲劇。」

Airfinity數據預測，若不加快疫苗接種行動，到明年夏天將另外增加1億起病例，並有100萬人會因缺乏呼吸器和氧氣而喪生。

布朗指出：「富裕國家囤積將丟棄他們囤積的1億劑疫苗，而全球最赤貧國家的人口卻要為我們的浪費疫苗而付出失去生命的代價，這實在令人無法想像，也不合情理。」

布朗呼籲各國領袖決定國家與國家之間是否應交換疫苗供貨合約、能用什麼方式克服出口疫苗的規管障礙，以及誰來承擔使用囤積疫苗的費用。

他說：「在所有地方的每個人都安全之前，沒有任何地方有誰是安全的。拜登總統和G7各國領袖應該盡其所能…根除全球每個角落的COVID-19疫情。這對大家都好。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100920