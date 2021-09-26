指揮中心今天宣布擴大AZ疫苗第二劑接種，9月29日開打，接種資格為7月22日前已接種第一劑AZ，且間隔滿10周以上的52歲以上，即1969年12月31日(含)前出生的民眾，目前可配送的第二劑AZ疫苗量約111萬劑。

中央流行疫苗指揮中心今(26)日表示，為儘速提升國內第二劑COVID-19疫苗涵蓋率，將自9月29日起陸續配送AstraZeneca COVID-19疫苗(以下簡稱AZ疫苗)，預計開放7月22日前已接種第一劑AZ疫苗且間隔滿10週以上之52歲(含)以上，即1969年12月31日(含)前出生民眾，由縣市政府安排通知接種第二劑AZ疫苗，並可視疫苗庫存、到貨與接種情形，依年齡層逐序向下開放與第一劑AZ疫苗接種間隔滿10週之民眾接種第二劑。

指揮中心說明，本(2021)年7月22日前接種AZ疫苗之民眾，至9月30日間隔將滿10週以上。考量年齡較大者感染COVID-19疫苗後重症風險較高，為使年紀較長之民眾獲得足夠免疫保護力，故目前可配送之AZ疫苗量約111萬劑，將優先提供52歲以上民眾接種，將自9月29日起陸續配送。地方政府衛生局可依現有疫苗庫存及後續配送時間，規劃指定合約院所或接種點提供接種服務，並可視接種量能與疫苗可調度量調整開始接種日期。

另自10月1日起亦開始接種流感疫苗，指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾於接種各項疫苗前應攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時應說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。完成接種後建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應；另接種AZ疫苗後28天內，若出現嚴重不適症狀，應儘速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。