南投縣今天起3天為66歲以上長者進行莫德納第二劑施打作業。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣今天起一連三天為66歲以上長者施打莫德納第2劑，首日在於南投市、埔里鎮、草屯鎮、名間鄉、魚池鄉、國姓鄉及水里鄉等提供9場次社區疫苗接種服務。南投縣衛生局表示，今天造冊應接種人數為7870人，經統計，到場完成接種人數為6740人，接種率85.6％。

南投縣衛生局表示，南投縣自2日起一連3天為66歲以上長者施打莫德納第二劑，共造冊1萬4400多人，今天首日於南投市、埔里鎮、草屯鎮、名間鄉、魚池鄉、國姓鄉及水里鄉等7鄉鎮市，共提供9場次社區疫苗接種服務。

經南投縣衛生局統計，南投縣今年8月統計65歲以上老年人口數9萬3121人，目前已完成疫苗接種人數為6萬9684人，接種涵蓋率已達74.8％。

今天接種作業結束後，衛生局進行彙整指出，造冊應接種人數為7870人，到場完成接種人數為6740人，接種率85.6％。經3天施打作業完成後，將大幅提升施打覆蓋率。