高鐵員工全台疫苗打透透 卻在這縣市被擋 10多人遭勸離 11:162021/10/02 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵人員闖關打莫德納 新北：10餘人均被拒絕。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵爆出42名員工自稱是第3類「高接觸風險工作者」赴高雄接種第2劑莫德納，傳出北、中、南都有醫院淪陷。新北市衛生局表示，新北市立聯合醫院通報約兩周前有約10多名高鐵人員透過預約系統預約要施打莫德納第二劑，但都因資格不符都被醫院勸離。 新北市衛生局表示，目前中央僅開放第一到三類人員施打第二劑莫德納，且必須出具相關工作證明，該批人員經檢核身分並不屬於開放的第一到三類人員，因此醫院當場予以詳細說明無法施打，該批人員沒有完成接種逕行離開。 陳奕光專欄－利空測底 靜待反攻訊號 單日打39萬劑創新高 陳時中曝莫德納本周到貨機率 #醫院 #施打 #高鐵人員 #莫德納 #新北市衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵42員工假冒身分打莫德納 陳時中回應了 10:212021/10/02 生活 42名員工鑽漏洞打第二劑莫德納還PO文炫耀 高鐵深夜回應了 23:162021/10/01 生活 流感疫苗開打 嘉義縣自購1800劑供教職員工施打 16:022021/10/01 生活 富邦禁區好補 簽下馬爾他巨獸 04:102021/10/02 運動天地 新北提供8000多劑給台北 劉和然：有預留劑量供學生施打 15:492021/10/01 生活 跟新北喬到8千劑疫苗 北市校園10／5可如期開打 12:492021/10/01 生活 恩主公醫院誤打BNT疫苗原液案 剩2人住院 16:192021/10/01 生活 流感症狀與新冠肺炎雷同 專家提醒施打公費流感疫苗開打 15:532021/10/01 健康 可惡！高鐵員工謊報身分打第二劑莫德納 PO網炫耀教撇步 20:182021/10/01 生活 首批客製化BNT來了 排第11輪10月13日開打 04:102021/10/01 焦點要聞 新冠口服藥來了 美老牌藥廠狂噴 莫德納遭大屠殺 10:572021/10/02 財經 生活熱門新聞 高鐵員工全台疫苗打透透 卻在這縣市被擋 10多人遭勸離 - 生活 全聯超夯美食僅25元 肉燥加下去爆炸香 網嗨喊：無敵 - 生活 高鐵42員工假冒身分打莫德納 陳時中回應了 - 生活 下周至少「1颱風＋1熱低壓」發展 不排除通過台灣！連假有變數 - 生活 副機師居檢偷吃空姐影片曝光 道歉自白：2019年就出軌 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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