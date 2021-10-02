高鐵爆出42名員工自稱是第3類「高接觸風險工作者」赴高雄接種第2劑莫德納，傳出北、中、南都有醫院淪陷。新北市衛生局表示，新北市立聯合醫院通報約兩周前有約10多名高鐵人員透過預約系統預約要施打莫德納第二劑，但都因資格不符都被醫院勸離。

新北市衛生局表示，目前中央僅開放第一到三類人員施打第二劑莫德納，且必須出具相關工作證明，該批人員經檢核身分並不屬於開放的第一到三類人員，因此醫院當場予以詳細說明無法施打，該批人員沒有完成接種逕行離開。