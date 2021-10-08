不少民眾仍在苦等第二劑莫德納疫苗，今傳出網路上有民眾以一劑6000元的價格兜售莫德納，施打地點在台北萬華區某診所。對此，北市衛生局表示，正在進行調查，預計下午說明調查結果。

有民眾發現，網友在社群平台發文，聲稱可以提供莫德納疫苗，無論是第一劑或是打滿10周要接種第二劑的人，都可以向他聯繫，還傳出對方有說出是萬華區的某家診所。

對此，北市衛生局疾管科科長張惠美表示，已處理調查釐清，目前有些片段資料，但要依照事實判定，了解為診所或是該名網友違反規定，再進行裁罰，預計下午說明調查結果。

媒體人黃揚明於臉書表示，他9月10日就曾在政論節目上預警過，台北市有不肖診所出價兜售莫德納疫苗，前幾天還為此被台北市衛生局發函約談到案，約談時提及《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散布假消息的相關規定，認為他散布假消息，要移送偵辦。

他指出，過去近2個月，莫德納疫苗奇貨可居，診所若被分配疫苗時，自然可用「殘劑」做人情，甚至牟暴利；他的一位師長稱去打疫苗時，「針劑是事先抽好，從大冰櫃中拿出來的，並非當場從小瓶抽出施打的。」是否可能有診所在早期配獲疫苗時，預先每瓶先抽出一劑冷藏保存當「殘劑」運用？

黃揚明認為，殺頭生意有人做，如果賺錢是人性，而診所負責人就可以擁有誰可以登記殘劑的權力時，自然就會發生此類惡質牟利事件。

黃揚明表示，今天又有百萬莫德納到貨，近日就要分配，我建議，登記量大、到貨量不足的熱門疫苗莫德納，指揮中心應自即日起改變配發策略，只送大醫院和集中接種站，不該讓診所利用制度漏洞繼續牟利。