台中市iBike前30分鐘免費，7年來補助款支出達3億8000萬元，議員籲重新檢討補助方案。（盧金足攝）

台中公共自行車租賃系統iBike，2014年7月上路至今7年多來，補助款支出3億8000萬元，藍綠議員質疑成大眾運輸「錢坑」，要求重新檢討或市民限定前30分鐘免費，交通局26日說，iBike前30分鐘免費政策目前持續執行，提升民眾騎乘意願，後續評估推動不同優惠方案。

交通局長葉昭甫指出，鼓勵使用自行車通勤與休憩，去年底推動iBike倍增計畫，規畫3年內新增1000處YouBike2.0站點，原iBike1.0站點全數升級，截至9月1.0站點已全數與2.0共站，總站點數突破700站，進度較預期超前，盼提前達成1329站目標，民眾借還車更便利。

但審計處檢討，台中市iBike 7年多來，補助款共花近4億，2015年2559萬元，去年增加8646萬元，2.0系統倍增1000站，前30分鐘免費政策恐讓市庫負擔沈重

市議員江肇國指出，iBike提供民眾代步，但不能長久免費補助，免費政策原意培養民眾騎乘習慣，騎車人口培養到一定效益，應檢討是否減少免費補助或採市民限定。

「海線大眾運輸像被放生一樣」，市議員施志昌抨擊，今年iBike增6站，好像在候補，前30分鐘免費或外縣市來租借，花市民納稅錢，有縣市改使用者付費，取消租借自行車前30分鐘免費，由民眾自付5元，市府可借鏡研議。

市議員陳文政質疑，iBike地是市府出的，系統、車輛也是政府出錢建置，但租金收益市府一毛也沒收到，因應iBike2.0擴大至1000站，今年度前30分鐘補助預算突破1億元，要求周轉率高站點計算回饋權利金。

交通局強調，iBike倍增計畫去年底正式啟動，全面升級系統為YouBike2.0，再新增1000站，優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，採區域性設站規畫方式，往山海屯行政區布站，原市區加密設站。

另外，為推廣民眾以公共自行車作為轉乘運具，iBike前30分鐘免費政策目前持續執行，提升民眾騎乘意願，後續將評估推動不同優惠方案，達到交通任意門目標。