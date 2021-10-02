近日傳出高鐵員工「偷跑」接種莫德納第2劑，引發外界關注。而國內尚未接種莫德納第2劑的民眾高達262萬人，其中不少人第1劑已屆滿10周，究竟何時能完成接種，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天透露，「我想很快就會有好消息」。

陳時中30日表示，莫德納「應該也有機會再到貨」，今天再度鬆口「很快就會有好消息」。面對媒體追問，他又說「大家稍微等待，到了我們就會跟大家報告」。

至於第11輪預約接種規劃，民眾最關心BNT疫苗可以開放至哪個年齡，莊人祥表示，目前是將前天到貨的54萬劑撥出38萬劑，提前至第10輪使用，另外校園接種原先估算30萬劑，後來確認只需16萬劑，因此會有多出來的部分，會精算之後確認第11輪如何開放。

昨（1日）疫苗接種共33萬7330劑，目前國內疫苗人口涵蓋率57.24％，劑次人口比69.41％。陳時中表示，昨天接種較多的是高端第2劑，共14.5萬劑，其次為BNT疫苗第1劑，共13.6萬劑。