各國逐漸不再重視「零確診」，而是轉向透過提高疫苗施打率與病毒共存，副總統賴清德日前也強調，要讓台灣早日進入「與病毒共存」的新常態生活。但衛福部長陳時中今在立院備詢時說，沒有跟病毒共存的事情，如果要跟病毒「共存」，就要有跟病毒「共存亡」的體認。

隨著國際疫苗接種率逐漸上升，各國的防疫措施不再重視「零確診」，而是走向如何「與病毒共存」，包括新加坡、南韓、日本等均已採取所謂「與病毒共存」或「不堅持清零」的防疫政策，紐西蘭日前也放寬奧克蘭的防疫措施，宣布不再追求清零，改採與病毒共存策略。副總統賴清德本月初應哈佛大學台灣學生會之邀發表演說時也強調，台灣將全力加速提高疫苗覆蓋率，早日進入「與病毒共存」的新常態生活。

對此，民眾黨立委蔡壁如進行施政總質詢時詢問，我國接下來的防疫戰略目標為何，是會繼續追求清零，還是要跟病毒共存？

衛福部長陳時中表示，「沒有跟病毒共存的事情，如果要跟病毒共存，就要有跟病毒『共存亡』的情況，必須要有這樣的體認。」

陳時中強調，原來是採取阻絕於境外，隨著國際疫情轉變，未來會走向自我保護，當台灣建立一定的保護力就會配合邊境做開放。

陳時中表示，邊境指引會在建立在幾個大角度，第一是自我保護力，這部分講得當然是疫苗；第二是社區防護的監測，這是戴口罩與勤洗手；第三是醫療應變能力，一旦疫情再起的時候，要確保醫療體系能即時照顧病人；第四是相關藥物準備妥當。

此外，蔡壁如也詢問，指揮中心何時鬆綁必須要明確化，其中防疫紓困條例第七條是霸王條款，未來應定期向國會備查，讓國會能事後追認，尤其疫苗的分配不能再有紛爭。

對此，行政院長蘇貞昌表示，如果這是霸王條款，那麼指揮中心所依據的法律其實「都是貴院通過」；況且全世界基於防疫，對於指揮官都會給予相當的權限，而陳時中當指揮官以來運用得非常好，才會被國際肯定，從結果來看我們也都是＋0。