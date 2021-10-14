國人普遍存有對B肝防治迷思，國立臺灣大學醫學院肝炎中心蘇東弘醫師表示，坊間常聽到的錯誤觀念，包括蚊子叮咬會傳染B肝、B肝無症狀不需治療、作息規律不熬夜就不用擔心惡化成為肝癌等。

事實上，B型肝炎病毒是經由血液或體液接觸而傳染，日常舉動包括被蚊子叮咬、同床共眠、同鍋共食、上廁所和擁抱親吻等，都不用過度擔心。不過，若因母子垂直傳染，或其他血液、體液接觸而感染，則要提高警覺，及早檢查和追蹤、治療。

(圖/今健康提供)

一旦確診，蘇東弘醫師表示，即使身體無症狀、早睡早起、肝功能指數和胎兒蛋白數值正常，B肝病友仍需積極用藥，定期監測B肝病毒量與肝纖維化程度，將病毒量壓至最低，有機會讓肝功能恢復正常，降低演變為肝癌風險。

●控制B肝如同慢性病 定期追蹤、治療防肝癌

義大醫療財團法人肝病中心許耀峻醫師表示，B型肝炎病毒只要存在人體內，隨時都會危害肝臟健康。目前B型肝炎治療主要是以抗病毒藥物壓制病毒，因無法完全治癒，因此患者需像控制高血壓一樣，每天規律用藥。

(圖/今健康提供)

國際醫學共識及指引建議，病友只要B肝病毒量大於2000 IU/mL且肝纖維化達中級(F2)，即應該積極治療、持續用藥。但是，國內現行健保條件嚴格，針對B肝患者給付用藥規定為連續兩次檢查，每次檢查間隔3個月，病毒量皆需超過20000 IU/mL且嚴重肝纖維化(F3)。

許耀峻醫師表示，非常高興政府於今年3月放寬健保給付條件，嘉惠更多病友治療、遠離肝癌風險，希望能夠繼續逐步放寬，避免在診間看到更多遺憾的故事。

(圖/今健康提供)

每年10月是國際肝癌防治月，賴基銘執行長呼籲，B肝與C肝同為導致肝癌的主要原因，近年積極推動C肝照護政策成果豐碩，可望超前WHO目標，於2025年消除C肝。

也希望B肝病友能獲得更多協助和健保支持，避免肝炎惡化為肝硬化甚至肝癌，提醒民眾養成定期健康檢查習慣，一旦確診B肝，記得趕快就醫治療，預防肝硬化和肝癌的發生。