指揮中心今日公布10月19日起放寬免戴口罩規範。（陳信翰攝）

國內新冠肺炎疫情平緩，中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布二級警戒將持續至11月1日，各項防疫措施也逐步放寬，不過防疫成功卻有「負作用」，兒童急診科醫師謝宗學指出，高強度防疫影響基層診所，已有虧損倒閉的情況，成為未來邊境解封後的隱憂。

醫師謝宗學近日在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，邊境封鎖和國內高強度防疫，不只阻絕COVID-19，連常見呼吸道病毒也一並被消失，已聽聞有兒科、耳鼻喉科診所因來診量大減，須依靠承接疫苗注射業務勉強維持收支，甚至出現裁員、倒閉狀況。

謝宗學推測，當兩劑疫苗覆蓋率超過60%時，指揮中心將逐步放鬆邊境管控，最有可能開始邊境解封的時間點是明年5月以後的夏季，「因為冠狀病毒活躍的時間是每年 12 月到隔年 4 月，判斷不會冒險在這段時間內解封邊境」。

謝宗學舉之前H1N1新流感疫情為例，一旦邊境鬆綁，短時間內輕症病人將暴增，大量快篩、治療藥物和相關後送機制，都要基層診所全力支援，才有辦法度過邊境解封後的衝擊。

謝宗學認為，若社區內第一線醫療量能持續流失，明年邊境解封後，勢必無法面對新冠肺炎輕症患者暴增的衝擊，呼籲政府必須重視現在基層診所面臨的生存危機。