43歲台語歌后李愛綺（原藝名：李嘉）和外籍老公Duke結婚13年，生下一子一女，夫妻倆近年投入健身行業開瑜珈館，但今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，各行各業都損失慘重，李愛綺當時透露暫停2周，粗估至少損失50萬，今(23日)媒體則報導他們不堪虧損空燒超過百萬，決定月底先停業收攤，但她沒放棄希望，之後會再尋覓適合地點重新開張。

李愛綺今年5月接受本報訪問表示，因當時雙北市宣布防疫警戒提升至第3級，她所開的複合式健身房只後先關閉，為此她更緊急通知學員。她回憶去年就因疫情在3個月中賠了300多萬，今年不知道會賠多少，她也喊話希望政府之後有紓困、振興或補助方案，協助運動產業度過難關。

據《三立新聞網》報導，李愛綺和老公耗資千萬開設的「THE KEY YOGA」驚傳本月底停業，她受訪時證實因東區房租太貴，每月約要43萬元，雖然最近疫情趨緩解封，但學員回來的不多，入不敷出，她和老公討論後決定先停止營業，希望之後找到適合場地開業。

李愛綺先前上節目《11點熱吵店》分享過往情史，透露有一任男友母親對她嫌東嫌西，更指她身材乾瘦應該是不孕體質，讓李愛綺內心受創，分手遇上現在老公發現懷孕後，李愛綺第一件事就是打給前男友告知她要當媽一事，好友沈玉琳也說臀部形狀這些都是刻板印象，至今還有很多人這樣認為，導致不少女性都引以為苦。

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