當前，科學家正在焦急的追蹤Delta變種病毒的後續變種，這很可能是近期英國確診病例不斷攀升的主因。專家認為，這一支變種病毒的傳播力恐比Delta病毒株更強。

《金融時報》（Financial Times）報導，追蹤Delta變種病毒基因變化的病毒學家，直到近期才承認「AY.4.2」子變種的存在，如今英國確診病例近10%都屬這一株。它的流行率正在迅速增加，不過並不像今年年初Delta病毒株從印度傳播到英國時那麼快。

劍橋威康桑格研究所COVID-19基因組學計畫主任Jeffrey Barrett與倫敦大學學院遺傳學研究所所長Francois Balloux這兩位專家指出，「AY.4.2」可傳播性似乎比Delta變種高出10%~15%，而Delta病毒株是當前全球主要傳播的新冠病毒病毒株。

Balloux指出，若是初步證據獲得證實，那麼「AY.4.2」將會是新冠肺炎大流行以來，傳染性最高的新冠病毒株。但他點出對這一點，人們需要小心的驗證，因為英國式如今唯一一個紀錄到此病毒株以此比例增長的國家，也不能排除這僅是一次偶然的人口統計事件。

Balloux認為，「AY.4.2」可能會被世界衛生組織（WHO）列為受關注變種（Variants of Interest）。屆時就會依照希臘字母的命名順序，分配給它一個字母（換言之，將更需要關注，也會更容易辨識）。

由於近期英國的確診住院人數與死亡人數，明顯高於西歐其他國家。部分美國的評論認為與AY.4.2病毒株的傳播有關。英國在本周一宣布單日確診人數來到49156人，這是從七月以來的最高數字。而英國在過去一周的確診人數也比前一周高出16%。

英國首相的發言人對此回應「我們顯然會持續關注確診病例。且我們也明瞭接下來幾周將很具挑戰…而疫苗接種計畫還有全新的治療方法、檢測以及公衛系統將持續成為第一道防線。」

美國前食品與藥物管理局（FDA）官員Scott Gottlieb在近日也推文，指出「我們需要針對Delta Plus變種病毒是否更具傳播力來進行緊急調查。」

針對英國疫情突然升溫，英國的專家與研究人員早已投入調查。Balloux指出，雖然AY.4.2會讓事情變得更棘手，但是它並不是近期英國確診數增加的唯一原因。

新冠肺炎確診數之所以在英國迅速增加，主要是英國在配戴口罩、維持社交距離、通風、在家工作等措施的重視程度，對比鄰國有所降低的緣故。

Balloux也進一步指出，Delta plus（或稱Delta +）這個名字也造成了很多混淆，應該要避免被使用。評論者已經將這個名字給了先前的Delta病毒株的後續變種（是B.1.617.2.1，又稱AY.1），跟AY.4.2的變種是不一樣的。

報導指出，AY.4.2是當前有紀錄的Delta病毒的45個子譜系之一。它帶有兩個可以感染人類細胞的棘蛋白特徵突變─Y145H以及A222V。

Balloux指出，這兩種突變在以前新冠病毒的譜系中被單獨記錄下來，並沒有出現在「受關切變種」（Variant of concern）當中。目前還不明瞭為什麼它們的存在會讓Delta病毒株更具傳染性。他補充說明「這明顯不是具有免疫逃脫、更高傳染性或更高毒性的明確候選者。」

劍橋大學臨床微生物學教授Ravi Gupta指出：「很難針對單一突變來預測對於病毒行為的影響，因為它們如何影像棘蛋白形狀與行為方式，科學家們還不了解。」他坦言：「如今我們還是不了解為什麼Delta病毒株有這麼高的傳染性。」

Gupta點出，去年在英國快速傳播的Alpha變種，比在武漢傳播的原始病毒，傳播力高出50%；而Delta病毒株的傳播力又比Alpha高出60%左右。他認為AY.4.2的傳播力，不會有如此大幅度的提升。