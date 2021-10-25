雲林縣性別和婦女權益博覽會「女力Win大展，性平Two共讚」將於本月30日登場，25日雲林縣長張麗善在縣政府舉辦記者會，強調雲林是全台少數正副首長都是女性的縣市，推動婦女權益一直不遺餘力，期待透過這個活動讓雲林女力閃耀登場。

雲林縣政府自2017年起結合縣內婦女團體辦理大型婦女權益及性別平等博覽會，去年因為疫情關係停辦1年，今年克服困難籌備辦理這場博覽會，共有15個縣內民間婦女團體、4個公部門單位參與，一起來為雲林女力發聲。

張麗善表示，雲林縣長、副縣長都是女性，在婦女權益的推動上，一直是「有所承諾，不遺餘力」。雲林為農業大縣，婦女們除在公領域努力投入，私領域上亦肩負起長輩照顧、家務、育兒責任，所以特別辦理此次博覽會，串連婦女福利資源，傳達婦女權益與性別平等思維。

張麗善說，雲林縣人口數去年跌破68萬大關，每年出生人數比死亡人數少近3000人是主因，今年縣府為了鼓勵民眾生養，加碼生育津貼，第1胎補助1萬元、第2胎2萬元、第3胎3萬元，以此類推第10胎10萬，希望緩解人口不斷減少情況。

張麗善強調，縣府未來也會持續落實「疼惜雲林媽媽，減輕婦女的負擔」、「保障工作與照護，新住民姊妹權益我來守護」、「落實婦幼保護工作，婦女與孩子的安全擺第一」、「完善特殊境遇婦女福利與服務」等相關政見。

籌畫博覽會的雲萱基金會說明，本月30日將在雲林縣虎尾鎮同心公園舉辦「女力Win大展，性平Two共讚」雲林縣性別和婦女權益博覽會，串聯縣內婦女及新住民團體共同發聲，藉此拓展縣民性別視野，提升對婦女權益的關注。