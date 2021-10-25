據網易娛樂報導，25日，陳立農工作室發聲明宣佈與電影《時光機》拍攝方解除合作關係，且不再會以任何形式參與。聲明表示，陳立農本人始終堅持「一個中國」原則不動搖，祖國領土神聖不可分割，此立場不容置疑。

據陸媒報導，由愛奇藝IP授權改編的台灣電影《時光機》宣佈開機，男主角由主要在大陸發展的台灣藝人陳立農飾演，影片將在中國大陸及港澳台地區同步發行。但是有大陸網民起底，指該片獲得台灣政府資助，影片導演蔡怡芬多次在社群媒體發佈疑似支持台獨、港獨與抹黑大陸的言論，《時光機》影片才宣布開機當天即遭到了大量網友及陳立農粉絲的質疑和抵制。

★陳立農工作室聲明全文如下：

近日，有關新聞中提及陳立農先生參演新作品等內容的報導持續發酵，相關討論已經嚴重損害到陳立農先生的名譽權，並帶來極大不良影響。對此，我方嚴正聲明：

1、經協商，我方目前已正式與《時光機》片方解除合作關係。根據我方之前簽訂的合作條款，我方即刻終止合作。若後續仍有平台、媒體及個人發佈惡意揣測的報導，並以此誤導讀者、模糊視聽、製造混亂損害到陳立農先生聲譽，我方將提出嚴厲譴責，並保留一切追究法律責任的權利。

2、在此重申，陳立農先生本人堅持「一個中國」原則不動搖，祖國領土神聖不可分割，此立場不容置疑！我方堅決反對並嚴厲譴責任何組織及個人抹黑我方立場、故意多生事端製造矛盾、激化兩岸同胞矛盾的行為！

3、對於所有工作，陳立農先生在過去、現在、將來都一直以認真且熱誠的態度完成，也以要成為一名傳遞正能量的歌手及演員作為目標，不斷學習、提高業務水平，並竭盡全力以自身力量為兩岸的文化交流作出努力。

4、在未來的工作選擇上工作室會以更嚴謹專業的態度做篩選，對此向陳立農先生以及所有關心陳立農先生的朋友們深表歉意。

5、我方積極響應「清朗」系列專項行動，維護和諧良好的網絡環境，同時也誠望大家不傳播、不轉載相關不實報導。如發現有損害陳立農先生聲譽的不法行為，我們將追責到底。

請大家勿信謠，勿傳謠，勿造謠！疫情期間，我方無意佔用公共資源，感謝大家關注！

陳立農工作室

2021年10月25日