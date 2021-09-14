世界糧食計劃署（WFP）估計，阿富汗有1400萬人瀕臨餓死。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天呼籲國際社會與當權的塔利班來往，並提供救命物資給阿富汗人。

綜合法新與路透社報導，古特瑞斯在瑞士日內瓦主持一場募款會議，目的是替飽受戰亂蹂躪的阿富汗籌資數億美元。塔利班上月趁美軍準備撤離阿富汗之際，閃電般攻掠全國，本月正式掌權。

塔利班雖上台，但阿富汗的貧窮和飢餓問題卻益發嚴重，之前的外國援助也已耗盡，令人擔心湧現大規模難民，各國為此陸續承諾捐款逾11億美元。

聯合國為滿足阿富汗的迫切需求，開會籌資6.06億美元。古特瑞斯在會中表示，現在談究竟能籌措到多少還為時尚早。

大批阿富汗人在動盪中遷徙，冬天又即將到來，聯合國擔心當地人民營養不良、甚至餓死，因此發起緊急募款。

世界糧食計劃署於8月和9月調查1600名阿富汗人，發現多達93%食不果腹。新募到的款項中，約2億美元會撥給世界糧食計劃署。

古特瑞斯表示，他相信這些援助可當作與塔利班談判的籌碼，施壓對方改善人權。塔利班曾於1996年到2001年以暴政統治阿富汗，許多人擔心塔利班這次會故態復萌。

古特瑞斯在會中對部長級官員們說：「要在阿富汗境內提供人道援助，不可能不接觸實際當權者。此刻，與塔利班來往至關重要。」

古特瑞斯也呼籲各國「想辦法讓現金注入阿富汗經濟」，以免當地經濟徹底崩潰，導致阿富汗和周圍地區出現「毀滅性後果」。

他說：「如果一個國家的實際當權者行為失當，我不認為解決辦法是集體懲罰其人民。」

世界糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）說，阿富汗40%的小麥無法收成，烹調用油價格漲了一倍，多數人民沒有收入來源。雖然銀行開始恢復營業，但提款的人大排長龍，而且公務員和警察等公職人員從7月起就領不到薪水。

畢斯利說：「1400萬人正走向餓死邊緣，相當於每3人就有一人，他們連下一餐都沒著落。」

即便在塔利班占領喀布爾之前，阿富汗全國3800萬人口也有一半靠援助過日子，隨著旱災和物資匱乏，仰賴援助的人口可能更多。

紐約時報指出，聯合國官員警告若不趕在冬季到來前籌得足夠必需品，非但會有超過千萬阿富汗人面臨斷糧，還會有100萬孩童將餓死。

位於首都喀布爾西側、車程不到1小時的華達克（Wardak）省，塔利班今夏的軍事行動讓當地經濟停頓。即便塔利班已上台好幾週，大部分當地商家與跨省貿易仍未開業，食物價格飛漲之際人們卻無收入。

曾因塔利班戰士身分而坐16年牢、塔利班上台後獲釋的華達克省村民札卡利亞（Zakaria）說：「安全現在有了，這我們很開心，但沒有工作，人們無法賺錢。」

札卡利亞表示，當地麵粉價格翻倍。村民們做飯時已不煮雞肉或其他肉品，因為肉類現已成奢侈品，只能選較便宜的豆子與米飯，很多人開始少吃，因為不確定何時吃不起下一頓飯。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1100914