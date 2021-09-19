美國海軍正在研發一款可以為空中連續飛行90天、名為「天空居民」的太陽能無人機，這種以太陽能與電池為動力的無人機可以攜帶400公斤包括感測器、通信和電子戰設備的載荷，能以極低的成本提供前所未有的、持續的、廣闊的海洋監視偵察能力，可在廣闊的海域例如台灣海峽或特定海域上連續追蹤中國軍艦動態。

據《富比士》網站報導，這款無人機由美國與西班牙合資的天空居民航空公司( Skydweller Aero)開發，將配備帕蘭提爾公司最先進的分析技術，以快速處理飛行中收集的大量資料。機體採用更堅固的材，應用太陽脈衝2載人飛機的相關技術改良而成，該機於2016年曾分階段在世界各地飛行。

報導說，天空居民人機和太陽脈衝2載人飛機之間的關鍵區別在於它沒有飛行員，因此沒有飛行員在狹窄駕駛艙只能停留幾天的限制，還能擁有更大的載荷與空間。因此美軍希望將天空居民無人機做為可連續執行90天任務的海上巡邏機。

美軍目前用MQ-4C人魚海新無人機每架價格超過2.4億美元，續航時間只有30小時。（圖／美國海軍)

美國海軍目前使用巨型MQ-4C人魚海神無人機執行遠端監視偵察任務，續航時間為30小時，雖然以載人飛行來說已相當優秀，但與空中居民無人機所能提供的90天的續航時間及無需機上飛行員相比，差距還是很大。而且MQ-4C的價格超過2.4億美元，新型太陽能無人機成本極低，機載設備更多更強。

參與這項合作帕蘭提爾公司(Palantir Technologies)是美國一家大數據分析公司，天空居民將使用該公司的平臺來處理收集到的大量複雜數據。該公司曾因協助美軍找到賓拉登而聲名鵲起。被美國國防情報部門稱為「矽谷最隱秘的獨角獸」，讓美軍在阿富汗擁有「神的視角」。

報導表示，天空居民無人機將攜帶夜間成像設備，可由機上軟體直接處理眾多感測數據，以確認並提供雷達或視頻無法單獨識別的細節。例如，無人機發現的目標可能不僅是一艘船這麼籠統，而且還可以確定這艘船就是一艘中國052D型驅逐艦，在特定位置以23節的速度航行。這種快速分析處理數據的能力可以快速提供情報，避免因頻寬限制延緩了情報傳送速度。

國軍退役中將蘭寧利在其臉書上評析說，最近，在中美較量背景下，美艦機頻繁現身中國周邊。9月17日，美巴里號（USS Barry，DDG 52）飛彈驅逐艦通過航臺灣海峽，僅為一次「通過即了」性的在場，意義有限。而9月初，美國空軍的RC-135S偵察機連續3天進入黃海對中國進行抵近偵察，也是難以達到全時程涵蓋。只有像這種可機動重點部署能在空連續90天的監偵器，在運用上遠較衛星更具彈性。

他說，不過對於一個只求在不遠離視線的岸邊，充當陸軍遠距離砲兵的棕色海軍而言，他們是永遠不會感到需要的，所謂的「夏蟲不可以語冰」，跟完全沒有海洋監視概念的旱鴨子而言，他們只是一隻腳在水裡，另一隻腳在陸地的溪塘水卒而已。