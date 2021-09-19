全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會今早在美國芝加哥舉行，藍委陳以信透過視訊參加這個活動，並談到美國從阿富汗倉促撤兵議題，陳直言，這對美國信譽造成很大衝擊，也可看出美國決策出現3項問題，如果放到台海問題上時，美國決策也會出現同樣困境。

陳以信今（19日）在臉書發文表示，他今早透過視訊參加全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，會上大家都在問，台灣會不會是下一個阿富汗？陳認為，台灣當然不是阿富汗，但問題是美國還是美國。

陳以信稱，此事背後可看出美國決策有3項問題：第一資訊不完整，美國對塔利班的動靜掌握不清；第二判斷會出錯，美國對政府軍的能力有錯誤判斷；第三計算有成本，美國只能幫到一個程度，成本太大時就會收手，如果放到台海問題上時，美國決策也會出現同樣困境。

此外，陳以信指出，在資訊上，美國對北京可能犯台的動機與時機，可能掌握不清；在判斷上，美國也可能低估大陸軍事實力，高估台灣軍事防衛力量；在計算上，美國更可能低估投入台海衝突的成本，高估美國民意對為台灣出兵的支持。所以台灣雖感謝美國支持但絕不能高估美國支持，更不能放棄兩岸關係，放棄自己追求和平穩定的努力，這才是台灣長治久安，中華民國永續發展之道