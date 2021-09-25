臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

太傲慢？被記者追問「沒道歉」 陳時中轉身冷回：3+11跟800條人命有什麼關係？

行政院院長蘇貞昌昨日（24）在立院提出「3+11決策過程」補充報告，但內容仍切割3+11與疫情爆發的關聯；衛福部部長陳時中更稱「3+11跟800條人命有什麼關係？」引發藍營立委砲轟、拒絕接受報告。而陳時中的「有什麼關係」一言更在網路引爆怒火，有網友痛批：「真的是塔綠班。」

蘇貞昌昨日二度赴立院進行3＋11專案報告，因先前內容多為讚揚台灣守住疫情讓世界讚嘆，引發在野不滿，蘇同意另提補充內容。但昨補充內容僅新增「看到有國人因疫情而受苦、死亡，對於給國人的照顧沒有做到百分之百的好，他深感遺憾與抱歉」等語；內容更強調，無證據顯示機師與諾富特事件與後來發生的社區疫情有關，否認3+11為疫情破口。

另方面，陳時中昨日被媒體問到，為何未對3+11造成逾800條人命死亡道歉？陳反問：「3+11跟800條人命有什麼關係？」即快速離去。眼見上午發言產生負面效應，陳在下午疫情中心記者會上表示，他非常傷心和遺憾，但要和3+11連在一起需有證據。

陳時中「3+11跟800條人命有什麼關係？」一語點燃網路怒火，大批網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「有這樣冷血、傲慢的官員，真是名符其實的塔綠班」、「跟3+11沒關係？跟指揮官無能有沒有關係？ 病毒是從天上掉下來的？還是地上長出來的？」「好冷血無情的官」、「老天爺及百姓都聽著看著」、「衛福部跟防疫又是啥關係？」