岸田文雄在派閥的支持下當選日本新任自民黨總裁。《基隆最靠北新聞》引述市長林右昌的說詞表示：1895年，岸田的曾祖父岸田幾太郎曾在基隆市「哨船頭」(今信二、義二路口)開設吳服店與喫茶部，經營和服及木材產業。歷史淵源連結台日兩國，基隆市也與有榮焉，更希望未來台日之間更加友好。

1894年，朝鮮爆發東學黨事件，日軍侵入朝鮮半島，事後，日本拒絕撤兵，清廷被迫宣戰，是為甲午戰爭。清軍戰敗，求和。1895年，中日簽署《馬關條約》，清廷割讓台灣、澎湖、各附屬島嶼以及北緯41度以南的遼東半島，開放重慶等七個通商口岸，賠償軍費3億兩。

1895年，《馬關條約》剛簽完，岸田文雄的先祖已來到基隆經商？這類的「殖民帝國冒險家」，極可能是無法在祖國生存的浪人流氓，要不就是日軍擄掠台灣同胞的先遣部隊，這樣的歷史淵源，何來光榮？何來與有榮焉？

林右昌健忘，他忘了日本殖民台灣半世紀，他忘了許多台灣同胞慘遭日軍屠殺姦淫、忘了南京大屠殺、忘了日本從未對台籍慰安婦道歉過，也忘了日本強佔釣魚台及其海域、大肆驅趕台灣漁民。堂堂基隆市長，居然卑賤地以殖民帝國浪人奴役基隆的歷史為傲？

政客的健忘和奴性，只會讓殖民者更瞧不起台灣、更加肆無忌憚地「進出」這個國家！

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