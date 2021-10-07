台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10/23投票，媒體人黃揚明昨(6日)爆料，陳柏惟10年前曾經肇事逃逸，此消息引發各界關注。對此，黃揚明今(7日)更透露，「就我所知，還有啦，不是我還有，是還有很多人有陳柏惟的其他資料」，建議其團隊做好隨時應付相關訊息的準備。

黃揚明今接受廣播節目《POP搶先爆》專訪時談到，自己跟罷免團隊完全沒有任何互動，從來沒跟任何人有私下互動，唯一一次同台是政論節目，發言人用視訊，我是節目現場來賓，兩人還是隔空同台，私下沒有任何互動，跟罷免方完全不認識。

黃揚明提及，如果今天只是妨害名譽、毀謗等刑事案件不重要，可受公評，但今天是肇事逃逸，這是有道德爭議，那陳柏惟現在已經認錯，那就ok了。

黃揚明更指出，身為一個媒體人就是把看不過去的部分寫出來，「就我所知，還有啦，不是我還有，是還有很多人有陳柏惟的其他資料」、「所以我覺得陳柏惟這個團隊可能要做好隨時應付各種訊息的準備」；主持人邱明玉詢問「這個是你真的有收到情資？有很嚴重性？毀滅性？」黃回，有我知道的也有我不知道的、有違法的誠信問題。