保存眷村文化，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦及基隆市長林右昌7日透過網路在雲端合體，提到眷村美食，柯文哲推薦容易飽、方便吃的蔥油餅，侯友宜大推牛肉麵，鄭文燦邀民眾大啖米干，林右昌則是秀出特色美食貼鍋饅頭。

去年北北基桃眷村文化節採聯合行銷，今年由北市主辦，主題為「拾眷拼圖」，以拼圖為概念尋找散落在台北城市的眷村元素，重新挖掘台北與眷村間的密切連結。

今天柯侯鄭林市長在線上合體，一起宣傳眷村文化，聊到眷村美食，柯文哲推薦容易飽、方便吃的蔥油餅，對現在代工作忙碌的人很適合；侯友宜說，小時候常吃豬肉，吃膩了就想來一碗牛肉麵。

鄭文燦邀請大家到中壢龍崗吃米干，早午餐都適合；身穿草綠色打扮成軍人的林右昌，直接把基隆特色眷村美食「貼鍋饅頭」帶到鏡頭前介紹給民眾。

最後4位首長不但各自公布要送給民眾的禮物，還玩起隔空傳禮、合力完成「拾眷拼圖」，由於沒有互動，場面顯得相當冷、有些尷尬。

北北基桃今年共同串連合作眷村文化節，攜手舉辦「拾眷集章」線上問答活動，即日起至10月31日止，民眾只要上2021台北眷村文化節官方網站，回答眷村知識挑戰，完成集章及填寫抽獎資訊，即可參加抽獎活動，把4座城市的限量眷村好禮帶回家，活動詳情可上「拾眷拼圖」官方網站(https：／／militaryvillagefestival.taipei)查詢。