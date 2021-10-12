基隆市政府舉辦「基隆黑客松競賽」，以「如果我是超北市長」為主題，邀請創意人才共同思考，北北基桃首都生活圈未來會是什麼樣貌，並用大數據找出答案，自10月15日起至11月15日開放報名，競賽總獎金28萬元，

市長林右昌表示，他一直倡議「超北市」，就是包括北北基桃在內的首都生活圈，人口約1千萬人，他認為，這是最不合理的行政區畫，但各縣市又彼此需要，面臨許多無法在單一縣市解決的問題，跨縣市區域合作是必然的趨勢。

林右昌說，國土計畫發布實施是一個很好的契機，透過黑客松競賽可以讓民眾接觸北北基桃的大數據資料，以年輕人關心的七大主題，包括青年住宅、捷運交通等，歡迎大家提出想法，他坦言，政府施政可能會有些盲點或慣性存在，有時不一定能找出適當的答案，透過學校專業者的引導、政府的數據，以及黑客的參與，或許能找出超北城市的答案，解決首都圈面臨的問題。

林右昌強調，比起基隆市更有資源的台北、新北或桃園市，都還沒做過這樣嘗試性質的黑客松競賽，不過基隆身為台灣頭，決定要跳出來做領導，他認為，這是很有意義，也是能夠產生很大貢獻跟影響力的工作，希望有創意的年輕人一同參與。

都發處長徐燕興表示，黑客松競賽是問題導向數據應用競賽，更是民主的平台，不僅導入大數據地理資料對首都圈問題解析，更有助基隆市導入城市數位治理，是進步城市要推動的方向，也是基隆永續發展重要工作。