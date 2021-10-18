為慶祝110周年校慶，北科大EMBA鐵馬社攜手校友總會，15日至17日舉辦「北科大校友48小時自行車接力環島」，有10位鐵馬勇士接力、近百位熱心校友先後陪騎，更結合公益捐款40萬元，彰顯北科大誠樸精勤的精神。

10月15日一早於北科大校門口，接力車隊與台北市校友會及總會陪騎出發，經過宜蘭校友會迎接、串連與陪騎，繼續前往花蓮，再由花蓮校友會迎接，繼續往台東、屏東，隨後於高雄由高雄校友會迎接、串連與陪騎，並與台中舉辦之會員大會視訊連線。

回程北上，接續由台南校友會、台中校友會、苗栗校友會與桃園校友會迎接，最後10月17日一早回到北科大，完成48小時環島接力與各地校友會串連。

北科大校長王錫福指出，這次活動展現北科大校友勇於接受挑戰、堅韌不拔的精神，在企業競爭激烈、各自工作挑戰之餘，10位環島勇士同時還要挑戰自身的體力，需要很大的熱情與勇氣。相信團結合作、回饋社會、堅韌不拔的三種精神，正是北科大校友能在職場上成功的三大要素。

北科大EMBA鐵馬社2017年承辦全國EMBA自行車環台活動，由五位熱血學長開啟了自行車48小時不斷電接力環台的創舉，成為北科大的招牌活動。

第一屆發起人之一劉昭祺，每年都排除萬難參與，今年也義不容辭陪騎200多公里，尤其是騎上南迴公路最高點壽卡驛站，以及回程從苗栗到台北，遇到東北季風大逆風等於是「正面衝突」，體能負荷特別大。他認為，今年環島首度響應慈善捐贈特別有意義，希望來年結合不同社團或扶助弱勢，一棒接一棒把愛傳下去。