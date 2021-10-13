北車地下2樓月台雜物突燃燒 站內竄黑煙站務員急滅火 15:392021/10/13 中時新聞網 宋原彰 、中時、 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北車地下2樓角落疑似堆積雜物火起。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消前往調查起火原因。（陳鴻偉翻攝） 台北車站地下2樓月台附近，13日下午冒出濃煙及零星火勢，站務人員發現後，緊急以滅火器撲滅，初步了解疑為堆放的雜物燃燒，全案正由警消進一步調查中。 消防局下午2時55分獲報，台北車站地下2樓逃生口竄出黑煙，警消到場時火勢已由站務人員自行撲滅，經查起火地點為堆放在角落的碎紙、木屑等雜物，燃燒面積約1平方公尺，所幸均無人傷亡。 桃園砂石廠牆塌 小黃司機慘遭活埋亡 檢察官複訊後聲押廠長 老砂石場壓死人 桃園成立砂石場聯合稽查小組 多次違規將祭停工撤照 #站務人員 #台北車站 #配電盤 #濃煙 #緊急 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明曜百貨驚傳確診者足跡 今緊急停業消毒 14:062021/10/13 生活 南市將辦全運會 獲1.7億修場館 04:102021/10/13 地方新聞 送貨遇車禍留後遺症 她因「態度消極」遭解雇 法院判復職 14:512021/10/13 社會 哈佛台北學院成立 教長：國內10大學與歐美21大學推動優華語計畫 10:192021/10/13 生活 經濟部重申公投若過關 一年將少137億度電 三接外推環差初審 環團嗆中油答非所問 04:102021/10/13 焦點要聞 10／16大稻埕情人節登場！2平台全程線上直播 交管一次看 12:372021/10/13 生活 印地安泉網賽》直落二擊退北美新興組合 謝淑薇女雙晉4 11:112021/10/13 體育 交通部長允諾 民雄鐵高增設頭橋站有譜 12:462021/10/13 生活 議員爆北市幫市民打過期疫苗 衛生局澄清為「誤植」 11:582021/10/13 生活 名軒海樂地 位居淡海輕軌崁頂站 04:102021/10/13 產業特刊 澎湖秋冬微旅行 體驗傳統牽罟趣 04:102021/10/13 產業特刊 社會熱門新聞 運鈔車遭貨車攔腰撞爆炸起火 2保全燙傷 3千萬現金狀況曝光 - 社會 雨下不停 宜蘭石門溪13名遊客受困 吉普車渡溪救援翻覆 - 社會 3千萬運鈔車遭撞燃燒慘況曝光 警緊急動員「救鈔」成功 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 軍人趁主人送客爬上床 扒褲硬上女賓：不會射在裡面 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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