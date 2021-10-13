警消前往調查起火原因。（陳鴻偉翻攝）

台北車站地下2樓月台附近，13日下午冒出濃煙及零星火勢，站務人員發現後，緊急以滅火器撲滅，初步了解疑為堆放的雜物燃燒，全案正由警消進一步調查中。

消防局下午2時55分獲報，台北車站地下2樓逃生口竄出黑煙，警消到場時火勢已由站務人員自行撲滅，經查起火地點為堆放在角落的碎紙、木屑等雜物，燃燒面積約1平方公尺，所幸均無人傷亡。