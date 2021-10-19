大考中心今天表示，111學年高中英語聽力測驗第一次考試將於10月23日（六）舉行，共計10萬0449人報考，「試場分配表及考試地點」於 今天公布，刊登於大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」，提供查覽或列印。這次高中英聽第1次考試報名人數是近9年最低。

大考中心說，英聽考試不開放考生查看試場，於公布試場分配表時，同步公布試場平面圖（含量溫檢測站地點），考生應先行上網查覽，以利考試當日能快速進入考(分)區學校量溫及查找試場應試。

大考中心說，為避免人潮聚集，這次考試不開放集體報名單位設置考生服務隊及親友陪考，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，每位考生可申請1位親友陪考。

這次考試編配有上、下午場次，上午場考試時間為11時至12時，下午場為2時至３時。各考(分)區上午場於10時開始量溫，下午場於1時開始量溫。考試當日，考生進入考(分)區時須出示本中心發送之個人專用入場識別證及應試有效證件正本，配戴口罩，並配合體溫量測。

為確保整體考生應試健康及安全，大考中心已建立與衛生福利部疾病管制署相關單位勾稽居家隔離及檢疫等考生資料機制，在考前掌握配合居家隔離及檢疫等考生名單。

若為勾稽名單所列之考生，大考中心將主動聯絡考生；若考生接獲政府相關單位通知為確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，可立即與本會大考中心聯絡（02-23661416轉608)，俾利試務安排，切勿私自參加考試。

在試題方面，全卷試題由四大題增為五大題，其中，「看圖辨義」調整為「圖片聽解」，新增第五大題為「長篇聽解」；此外，作答由原 A5答案卡調整為A4答題卷，新增「確認答題卷應試號碼劃記欄」與「確認後考生簽名欄」，但作答劃記方式不變。