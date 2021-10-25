第四季已經過了近3分之一，富達投信最新全球股市觀點，聚焦美國聯準會主席鮑威爾周末最新談話，鮑威爾表明是時候啟動縮減購債時間表，但強調升息時間尚早。美股在較好的財報公布下持續走升，上周美國S&P500再創新高。西德州原油期貨價格連續第9周上漲，突破每桶85美元，中國則公布第三季國內生產總值按年增長4.9%，低於市場預期的5%。

富達分析10月以來主要股市表現:

美國：隨著公布的經濟數據令人失望、拜登政府的相關政策受到國會的阻撓以及中國恆大集團所引發出的流動性問題均影響市場表現。除了能源以外的多數產業均呈現下跌的走勢，價值股的表現優於成長股，小型股的表現優於中大型股。

新興市場：新興市場整體表現疲弱，但仍優於成熟市場，走弱的主因主要為受到中國的影響。在整體新興市場中，以拉丁美洲的表現最差，主要是因為市場擔心當地的出口會因為恆大集團事件而有所衝擊。新興歐洲、中東以及非洲受惠於石油及天然氣價格的上漲，因此表現最為亮眼。

新興亞洲：亞洲主要受到疫情的不穩定性以及對中國市場的擔憂影響，各產業除了能源及公用事業外均下跌，價值股的表現亦優於成長股。香港的股市表現於中國呈現一致，而南韓股市受到市場擔憂中國房地產危機而有所衝擊。澳洲股市則擔心中國需求減緩下會影響其原物料產業而下跌。