世界衛生組織（WHO）今天批准英國藥廠葛蘭素史克最早於1987年研發的全球首支瘧疾疫苗，並建議非洲兒童廣泛接種。每年逾40萬人死於病媒蚊傳播的瘧疾，大多是非洲兒童。

自2019年以來，由世衛協調的一項大規模試驗性計畫在迦納、肯亞和馬拉威替嬰幼兒施打230萬劑瘧疾疫苗RTSS/AS01；在此之前，研究人員已在非洲7個國家展開為期10年的另一項臨床試驗。因感染瘧疾而喪命的患者年齡大多在5歲以下。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「這是非洲科學家在非洲研發出來的一款疫苗，我們與有榮焉。」

世衛全球瘧疾計畫主任阿隆索（Pedro Alonso）說：「從科學的角度來看，這是巨大的突破。」

譚德塞說：「除了現有的瘧疾預防工具外，施打這款疫苗每年可挽救數以萬計年輕生命。」目前採用的抗疫措施包括使用蚊帳和滅蚊噴劑來除去病媒蚊。

譚德塞表示，在審查受試國家的證據後，世衛「建議廣泛使用全球第一款瘧疾疫苗」。

世衛建議撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）和其他中度至重度瘧疾傳播地區的2歲以下兒童完整接種4劑瘧疾疫苗。

目前雖有許多針對病毒和細菌的疫苗，但這是世衛首度建議廣泛接種一款疫苗來對抗可附在人類身上的寄生蟲。

RTSS/AS01在預防兒童感染瘧疾引發重症方面的保護力僅約30%，但它是唯一獲批准的瘧疾疫苗。歐盟（EU）藥物監管當局2015年批准使用這款疫苗，認為接種的好處大於風險。

世衛說，每2分鐘，就有一名兒童死於瘧疾。在非洲，瘧疾比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）更致命。根據世衛估計，2019年，瘧疾在非洲奪走約38.6萬條人命；而過去18個月來，非洲約有21.2萬人死於COVID-19。

世衛說，全球瘧疾確診和死亡病例有94%都發生在人口13億的非洲。病媒蚊叮咬人體後，將瘧原蟲傳播給人類，引發瘧疾，這種可預防的疾病症狀包括發燒、嘔吐、疲倦、頭痛、肌肉疼痛、畏寒和盜汗。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1101007