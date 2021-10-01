樂天桃猿「鄉長」陳禹勳上月初接種AZ疫苗後產生極大副作用，不僅畏寒、發高燒還嚴重盜汗，接種後14小時體重掉了3公斤，導致肌力流失不少，14日一軍出賽時還出現腳軟情況，16日球隊將他降下二軍，1日終於歸隊，「真的沒想到打疫苗的副作用會這麼大，那時候還以為快要死掉了。」

陳禹勳在9月5日前往接種AZ疫苗，球隊第一時間並未啟用「疫苗傷兵名單」，直到8日才用疫苗傷兵把他降下二軍。陳禹勳表示，自己是在打完疫苗的1天後才發生副作用，出現胃寒、發抖、發燒、盜汗等副作用，「我有去量體重，14小時後掉了3公斤。也有發燒，約39.2、3度，我看其他人有人燒到40度的。」

後來解除疫苗傷兵回來一軍後，陳禹勳在9月10日、14日都有出賽紀錄，但他說，在澄清湖面對味全龍的時候，比賽中出現腳軟的情況，後來到醫院檢查，醫生說是汗流太多，肌力也有流失，「目前體重應該有回來一點點，也持續在加強肌力。」

陳禹勳笑說，自己也不知道會成為「疫苗認證的年輕人」，「我以為我身體沒有那沒好，真的沒想到反應那麼大，我也建議他們要打疫苗前要想一下。」而他之前因為重訓不小心傷到的左肩膀，陳禹勳表示，目前醫生建議他不要拿重物，「我手套都拿最輕的那個了。」至於調整後的狀況如何，他表示，必須等比賽後才能知道。