遭殺害的職棒組頭易凱威，被棄屍花蓮縣新城鄉海堤附近的雜木林叢內。（中時資料照 簡東源攝）

網路博弈盛行的今日，愈來愈多年輕人沉淪賭博。而在10多年前職棒簽賭網站剛在台灣流行，1名「高材生組頭」之死，曾震驚社會，印證一句話：「歹路不可行」，也是如今妄想靠賭一夜致富的年輕人，該記取的教訓。

2006年，年僅23歲，有大好前途的易凱威，剛從清大畢業，卻在桃園當起職棒簽賭組頭。7月某晚他外出收賭帳，不但沒收到錢，還因身懷鉅款露白，遭同為竹聯幫信堂的男子蘇勝為，夥同多名男子殺害，棄屍花蓮。

3個月後，檢警在花蓮海堤的雜木林內挖掘出一堆白骨，確認是易的遺骸，痛失愛子的易父母，痛哭斷腸。

隨著案情明朗，外界發現這名前途無量的清大畢業生死者，竟在大學時就加入竹聯幫，成為幫中老大的左右手，後來還當起組頭，一個月經手數百萬元賭債，最後卻因催收1筆60萬元債務，遭無力償還的黑道勒斃。

欠易60萬賭債的蘇勝為，當年7月2日晚間，和易約在中壢某KTV還錢。易當時身上還帶有從其他賭客收來的簽賭金80萬，但從KTV離開後，他就被帶往廢棄工廠，易可能催債過急，或身上帶的80萬引人覬覦，慘遭蘇強盜殺害。

蘇殺人後，一不做、二不休，與同夥連夜駕車將易的遺體載往花蓮，請當地砂石場友人協助棄屍。

事實上，易最後一次通聯，就是告訴好友：「我到了收帳地方，進來一個人，我覺得怪怪的。」從不外宿的他，當晚沒回家，母親有不祥預感，第二天報警協尋；再見已是一堆白骨，天人永隔。

當時國內職棒簽賭都是黑道幕後經營、催收賭帳，高材生竟是組頭，還因收帳被殺，成為焦點熱議話題。檢警事後逮捕7名涉嫌棄屍的嫌犯，但主嫌蘇勝為已潛逃大陸。

事實上，易成長背景單純，父親是公務員，母親在工廠上班，他從小乖巧有禮貌，品學兼優，高中讀桃園第一志願武陵高中，甚至差一分就能上台大。

然而在大學期間，他迷上打撞球，在撞球場結交竹聯幫信堂友人，價值觀有了變化。因他腦袋靈光，不僅加入黑道，還深受老大重用，一步步成為經手百萬賭資的組頭，卻也因此命喪欠債的同幫派賭客手下。曾偵辦易案的刑警感慨，「可惜一個資優生，竟為了收賭帳喪命，太不值得了！」

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。