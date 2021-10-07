近日本土疫情趨緩，台灣已連續8天無本土個案，不少民眾好奇什麼時候才有機會降為一級，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，降級不會只看單項指標，疫情的控制、疫苗施打率以及防疫規則的遵從度都會納入考量。

昨有立委提問「神明遶境何時有機會開放？」陳時中則回應說，鬆綁通常會以單劑覆蓋率7成為目標。而醫療應變組副組長羅一鈞昨也說，估計本月底第1劑疫苗覆蓋率將達7成，屆時將有條件討論全面鬆綁解禁，但由於全面降級是相當大的考量，須等整體指標出爐再討論。

國內至10月18日仍是2級警戒，但近日本土疫情趨緩，也有醫師喊話可以降級，對此，陳時中則表示，疫情警戒降級不會只看單一項的指標，還需要考量到「疫情的控制」、「疫苗施打率」以及「民眾對防疫規則（戴口罩、社交距離）的遵從度」，這些通通都要列入降級的考量之中。

指揮中心統計，截至目前國內累計16271例確診，分別為1636例境外移入，14581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計844例死亡，其中832例本土、12例為境外移入。