針對65歲以上長者施打第二劑AZ疫苗，台北市副市長蔡炳坤今表示，7月22日前接種AZ疫苗的65歲以上長者已能接種第2劑疫苗，北市14家醫院開設特別門診，即日起到14日都可以接種第二劑。

蔡炳坤說，針對65歲以上長者及55歲以上原住民，已協調14家醫院開設第2劑AZ疫苗特別門診，今天至14日可以掛號接種。

包含台北長庚、三軍總醫院、三總松山分院、台大醫院北護分院、博仁、秀傳、國泰、馬偕、仁濟、西園、景美、中心綜合醫院、聯合醫院中興院區及忠孝院區，均開設第2劑AZ疫苗特別門診。

對於莫德納第二劑疫苗，蔡炳坤說，設籍在台北市或第1劑疫在北市接種的70歲以上長者或60歲以上原住民，7月16日前已接種第一劑莫德納者，若沒有上網預約第2劑疫苗，今天及明天可以打電話到各區公所電話登記，將安排在13日到15日到醫院接種。

針對校園BNT疫苗接種計畫，蔡指出，到昨天已如期完成147所、14萬3341名學生的疫苗接種，共18人接種完後出現頭痛、胸悶、發燒、心悸等症狀而住院，除4人仍在住院觀察，其餘皆已出院；若這波校園接種裡有錯過的，可到1922預約平台進行預約。