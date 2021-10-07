台灣好手宋家豪（左）、吳念庭生涯首度參加日職明星賽。（宋家豪、吳念庭提供）

西武獅隊7日在主場迎戰軟銀隊，台灣好手吳念庭在7局下敲出右外野陽春炮，本季第10轟出爐，終場西武以7比0完封對手；吳念庭也是第5位單季雙位數全壘打的台將。

吳念庭賽前連3場熄火，此役擔任先發左外野手、打第7棒，首打席就敲出右外野安打，中斷連11打數無安打的小低潮，3局下在滿壘情況上場打擊，他靠著選球站上壘包，賺進1打點，助隊取得2比0領先。

第3打席則是左外野飛球出局，7局下1出局後，吳念庭再度站上打擊區，面對軟銀第4任投手田中正義，他鎖定1顆147公里的速球敲出右外野陽春炮，助隊持續擴大領先分差，最終3打數2安打、貢獻2打點，打擊率上升至2成52。

這發全壘打也是吳念庭本季第10轟，持續堆高生涯最佳成績，成為台將第5人，前4人分別為呂明賜、陳大豐、林威助及陽岱鋼，他說：「這球打到的是速球，在松本（航）這麼拚的情況下，能打出去真是太好了。全壘打上雙真的很開心，這也使我充滿自信。」

西武先發投手松本航用135球完投9局，飆出10次三振，僅被敲2支安打另有4次保送，無失分率隊完封對手，奪下本季第8勝。

另場樂天金鷲與羅德隊的比賽，台灣投手宋家豪在2比2的情況下上場中繼，他用22球解決3名打者，投出1次三振，樂天在9局上打回致勝分，以3比2勝出，宋家豪奪下勝投，拿下本季第2勝。