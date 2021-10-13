今天大聯盟季後賽場上有三組比賽，台灣時間半夜太空人先以10：1戰勝白襪，連五年闖美聯冠軍賽，將與紅襪對決，而國聯這邊勇士與釀酒人也很激烈，例行賽在國聯東區僅拿88勝73敗就封王的勇士不被看好，但他們卻以2：1領先釀酒人率先聽牌，面對釀酒人強悍投手群他們豪不畏懼，今天再以5：4險勝，成功晉級國聯冠軍賽。

此戰勇士派出王牌先發莫頓(Charlie Morton)應戰，釀酒人則輪到實力較普通的勞爾(Eric Lauer)，而兩人在今天的比賽中都慘遭痛擊，莫頓投3.1局被敲4安打失2分，勞爾也只投了3.2局被敲4安打失2分，雙方都早早被換下，輪到牛棚對決，而這場比賽雙方打線你來我往，第4、5局兩邊都各拿4分，到第8局前都一直以4：4平手。

第4局釀酒人率先展開攻勢，捕手納瓦耶茲(Omar Narvaez)和老將肯恩(Lorenzo Cain)雙雙擊出一壘安打，比數2：0領先，但4局下半勇士馬上反攻，羅薩里歐(Eddie Rosario)敲出安打一口氣要回2分，他生涯季後賽打擊率.250，此系列賽手感火燙，有.308的表現，可說是勇士能晉級的功臣之一。

5局上釀酒人繼續得分，一壘手泰萊斯(Rowdy Tellez)在完全沒選球情況下敲出2分炮，他逮中對方87.3 mph的滑球轟向中外野，送葉利奇(Christian Yelich)一起回本壘得分，而沒想到勇士在下半局又把比分追平，從小熊轉來的彼德生(Joc Pederson)又建功得1分，他季後賽7打數3安、2轟拿5分，打擊率高達.429，勇士完全撿到寶。

接著狄阿勞(Travis d'Arnaud)再敲出一壘安打送出追平分，兩隊4：4平手，勇士一路緊咬釀酒人，完全不讓對方拉開比數，是本場獲勝關鍵。到最關鍵8局下半由勇士進攻，釀酒人二話不說，推出例行賽有34次救援成功的王牌終結者海德(Josh Hader)守分，他先成功用連2K解決前面打者，沒想到劇情出現反轉。

接著他對上勇士王牌打者弗里曼(Freddie Freeman)，對方本季入圍漢克阿倫(Hank Aaron)獎，例行賽有31轟表現，而弗里曼面對超強終結者海德完全沒選球，直接逮中83.6 mph滑球轟向右外野，勇士取得關鍵5：4領先，最後派左投史密斯(Will Smith)守住9局上半，以1分差獲勝，成功晉級國聯冠軍賽，弗里曼成為最大英雄！