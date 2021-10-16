太空人艾爾圖維在美聯冠軍賽G1擊出全壘打，季後賽生涯第20轟。（MLB臉書）

美聯冠軍戰16日正式開打，波士頓紅襪遠征休士頓挑戰太空人。雙方打線都極具侵略性，各自出動8位投手，安打都達到10支。最終主場的太空人略勝一籌，以5-4驚險擊退紅襪，搶得系列賽首勝。

紅襪左投賽爾(Chris Sale)首局控球不太穩，四壞保送首位打者艾爾圖維(Jose Altuve)，接著被安打、暴投攻上三壘，艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)高飛犧牲打搶下太空人首分。賽爾第2局陷入1出局滿壘危機，幸運未失分。隊友賀南德茲(Enrique Hernández)3局上陽春炮追平比分，同一局又有四壞保送與長打，紅襪3比1超前太空人。

賽爾撐到3局下被連續安打之後退場，總計2.2局被敲5安失1分。其後兩局雙方沒得分，但都有攻到得點圈。第6局紅襪換上第5任投手浩克(Tanner Houck)，他撐到兩出局之後，艾爾圖維上來抓住第一球出大棒，這是進壘的滑球，被轟成左外野兩分彈，太空人3比3追平。

第7局紅襪再換投，又是兩出局的時候，被柯瑞亞(Carlos Correa)轟出一發陽春炮，太空人4比3搶回領先。第8局紅襪換上第7任投手澤村拓一，他以四壞、安打、觸身球被攻到無人出局滿壘。艾爾圖維高飛犧牲打把領先擴大到2分，紅襪緊急換投止住失血。第9局紅襪最後進攻機會，賀南德茲單場第2發陽春炮，比數縮小至1分差，但接下來連續3人擊出內滾，比賽結束。