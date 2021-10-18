勇士歐比斯(右)滑回本壘得分。（路透）

國聯冠軍戰G2，道奇派出王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)，結果只和勇士先發投手安德森(Ian Anderson)打了平手，兩邊各挨一轟失掉兩分。此戰勇士展現強大韌性，兩度追平比分，9局下更擊出再見安打以5-4獲勝，取得系列賽2連勝。

道奇首打席貝茲(Mookie Betts)開場敲安上壘，接著席格(Corey Seager)抓住第一球就出大棒，把安德森的曲球轟到右外野成為兩分全壘打。第3局道奇再站上得點圈，泰勒(Chris Taylor)吞下三振無功而返。

第4局輪到薛爾瑟失守了，他投出四壞球保送，再被勇士彼德生(Joc Pederson)打個正著，這球也是一顆進壘的曲球，轟到右外野牆外又是兩分全壘打！勇士2比2追平比數。薛爾瑟在第5局退場，只投4.1局失2分，用了79球送出7張老K。

雙方進入牛棚對決，道奇幾度攻佔得點圈都未竟全功，第7局在兩個四壞保送之後弄成兩出局兩人在壘。此時代打「紅鬍子」騰納(Justin Turner)登場，結果他打了一顆界外之後因觸身球上壘，道奇滿壘。這次泰勒把握機會，二壘打送回2分，道奇4比2再度領先。

8局下，勇士攻上二壘，歐比斯(Ozzie Albies)不深不淺的右外野安打送回羅薩里歐(Eddie Rosario)。道奇看起來有機會抓到羅薩里歐，但他積極跑壘得以成功。緊接著萊利(Austin Riley)二壘打，勇士4比4追平比數！

9局下半，勇士攻到兩人出局，二壘有跑者，此時道奇叫暫停換投，終結者簡森(Kenley Jansen)登場。沒想到簡森第一球就被羅薩里歐敲成強勁滾地安打，球從簡森身旁穿越，游擊手席格沒擋下，比賽結束！勇士首戰也是以再見安打獲勝，兩場幾乎上演一樣的戲碼。