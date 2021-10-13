雲林縣林內鄉木瓜因今年8月連續豪大雨造成失收，僅約往年3成，量少價揚批發價每公斤達120餘元，零售價1顆木瓜要價超過200元，由於其他縣內木瓜也嚴重受損，這2、3個月木瓜價格可能持續高檔，民眾要吃木瓜恐要多破費。

林內鄉農會13日舉辦木瓜評鑑比賽，本季木瓜甜度不錯，最高可達15度，但農民卻笑不出來，主要是因為8月連續豪雨，木瓜樹泡水影響結果情況，產量銳減7成，價格雖比往年高出許多，卻面臨無果可賣困境。

林內鄉農會總幹事黃國洲表示，木瓜最怕颱風來襲，往年木瓜受損都是因為颱風造成的，但今年8月卻是因為連日豪大雨，導致木瓜樹水傷，鄉內上百名木瓜農都失收，產量僅約往年3成，有些人甚至全軍覆沒，損失慘重。

黃國洲說，若沒有天災，木瓜每公斤批發價約在30幾元，前幾年曾因颱風重創木瓜，每公斤漲至130元以上。最近採收的木瓜，則因8月水傷而飆高價，每公斤達120餘元，民眾若在傳統菜市場購買，1顆木瓜要價達200元以上，是罕見的高價。

黃國洲分析，雲林木瓜產量約占全台十分之一，8月豪雨不僅雲林木瓜產量受影響，各縣市情況也都很慘，產量大減的情況下，價格將維持高檔1段時間，約需2、3個月後才會恢復穩定。