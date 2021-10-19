美中關係露出曙光，加上東南亞疫情降溫，全球股市受到激勵淡化避險需求，外資熱錢匯入，台北股價今早齊揚，新台幣匯價今早盤中再升破28元，早盤最高價為27.962元，較昨天收盤升值5.3分；台股早盤則震盪走高，指數站回月線。

在台股方面，法人看好半導體及電動車的反彈動能，中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，半導體權值股對於未來財測展望仍相當樂觀，帶領電子股重回市場交易重心，近兩個交易日帶動台股急漲逾400點，短線須提防獲利了解賣壓出籠。雖然手機、筆電市場雜訊頻傳，但由於各裝置中的半導體需求提升，半導體供需維持緊俏，中長期仍有望維持漲勢。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，聯合國氣候會議即將於11月於蘇格蘭格拉斯哥召開，預料各國領袖將加大減碳壓力，討論提高綠能佈建速度，再生能源短期具表現空間。

至於新台幣匯價，上周三（13日）台幣盤中最深貶至28.165元的6個月低。後隨台股走勢趨穩，外資轉為大幅匯入，且出口商在 28.1價位積極拋匯，國際美元回落亦帶動台幣隨人民幣等主要亞幣走揚，終場台幣周線收紅0.07%至28.027元，終止連2周收黑。本周受國際因素為美國經濟數據和企業財報表現優於預期，國際股市上漲淡化避險需求，另，外資熱錢轉為匯入，以及出口商有實質拋匯需求提供台幣支撐，預期台幣偏多整理。