藍委翻倒發言台。

藍委在場抗議。

國民黨抗議畫面。

朝野大戰再次上演 立法院現場最新畫面

因不滿3+11專案報告內容，國民黨團今(1日)再度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢，揚言關閉協商、展開焦土戰爭，一早在議場外守了一夜守的藍委立刻湧入議場佔領發言台及官員席。蘇貞昌能否順利上台報告，引發關注。

立法院長游錫堃稍早在報告相關程序時表示，因行政官員無法列席無法確認議程，現場立委反對，出現異議，他請委員回座，宣布現在議程休息；結果當時多名藍委直接推倒備詢台，並高喊「多數暴力，民主已死」、「堅持程序正義，反對違法亂紀」。

總統蔡英文曾說「相信未來政府也會有這樣的雅量，如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子」。對此，國民黨立院黨團書記長陳玉珍今在現場表示，政府第一次聽不見，第二次聽不見，第三次我們看到立院違反議事中立，我們就應該翻桌；不少國民黨立委則坐在官員位置上不斷拍打桌子、開抽屜，藉此發出抗議聲響。

蘇貞昌在備詢前接受媒體聯訪時提到，台灣防疫成功，經濟成績是11年來新高，連剛剛CNN都專題報導，國際媒體一再肯定，我們很期望讓政府做事，國民黨這樣亂，讓政府空轉，連在野小黨都不能行使權利，相信不是人民樂見。