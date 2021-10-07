楊潔篪會蘇利文。(楊潔篪左、蘇利文右/合成照美聯)

大陸央視新聞報導，當地時間10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見。

報導稱，會晤是建設性的，有益於增進相互瞭解。雙方同意採取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

楊潔篪指出，中美能否處理好彼此關係，事關兩國和兩國人民根本利益，攸關世界前途命運。中美合作，兩國和世界都會受益。中美對抗，兩國和世界都會遭受嚴重損害。美方應深刻認識兩國關係互利共贏的本質，正確認識中方內外政策和戰略意圖。中方反對以「競爭」來定義中美關係。

楊潔篪表示，中方重視拜登總統近期關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」，希望美方採取理性務實的對華政策，同中方一道尊重彼此核心利益和重大關切，走中美相互尊重、和平共處、合作共贏之路。

楊潔篪闡述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。

美方表示堅持一個中國政策。

此外，雙方還就氣候變化和共同關心的地區問題交換了意見。雙方同意就重要問題保持經常性對話和溝通。