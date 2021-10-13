國安基金明日召開例會 蘇建榮：台股表現會討論 09:132021/10/13 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國安基金明日將要召開第3季例會，財政部長蘇建榮表示，針對台股近期表現國安基金委員會有所討論，並會密切注意。 近期台股價跌量縮，外界形容「慢性失血」，也關心國安基金的動向？ 立法院財委會今日審查當沖降稅，蘇建榮會前接受媒體採訪時表示，台股因素有很多包含美國因素、中國大陸因素，美國整個殖利率上升、聯準會要不要縮表；大陸則是房地產以及相關的問題，都會影響台股。 銀行組-數位資訊安全獎 建資安管理儀表板 全行落實 蘇貞昌挨告散布假訊息 迄今10個月仍未被約談 #國安基金 #召開 #例會 #蘇建榮 #討論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明年軍公教調薪 近期討論 04:102021/10/13 金融．稅務 美中蘇黎世會談 外交部：美方已向我說明 04:102021/10/13 政治要聞 社評／不要成為中美關係中的一根刺 04:102021/10/13 焦點新聞 口罩預約流量低還編2840萬 陳時中：會調整 04:102021/10/13 政治要聞 高低價兩樣情 銅板股出頭天 04:102021/10/13 證券．權證 成熟市場冷 新興市場買氣旺 04:102021/10/13 投資理財 外資期現貨中性布局 04:102021/10/13 證券．權證 台灣權王－矽智財領軍 力旺智原權證燒 04:102021/10/13 證券．權證 美次卿會蕭美琴 為第2屆台美經濟夥伴對話鋪路 07:492021/10/13 國際 四亮點產業有撐 拉回找買點 04:102021/10/13 投資理財 第二屆台美經濟繁榮夥伴對話 籌備中 04:102021/10/13 金融．稅務 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 運價高檔反崩 航運三雄再破底隱藏1致命訊號 - 財經 半導體擴廠 台積電用電量將占全台8％ 學者示警 2025年缺電達600萬瓩 - 財經焦點 - 中國時報 台積目標價 千金呼聲又起 - 財經要聞 - 工商時報 高雄屋齡60年老透天 508萬買不買？網見地點瘋喊：便宜死了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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