日本首相菅義偉今天在第76屆聯合國大會總辯論發表預錄演說，特別為台灣想以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）發聲說，「在因應全球衛生問題上，不能製造地理上的空白」。

日本共同社中文網報導，菅義偉今天上午透過預錄影像在聯合國大會發表演說，表明將對改革世界衛生組織（WHO）的討論做出積極貢獻的想法。

考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，菅義偉特別提到，「在因應全球衛生問題上，不能製造地理上的空白」。對中國大陸反對台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），菅義偉敦促應允許台灣參與。

考量在經濟和軍事領域強化影響力的中國，菅義偉展現為實現「自由且開放的印度太平洋」，與志同道合的國家和地區採取戰略性措施的態度。

菅義偉也在演說中強烈譴責北韓試射彈道飛彈。

菅義偉說，北韓試射彈道飛彈「威脅我國、地區、國際社會的和平與安全」；朝向無核化，期待北韓與美國對話有所進展。

他說，解決北韓綁架日本人問題「刻不容緩」，也強調將支援緬甸民主化。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1100925