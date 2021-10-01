大同國小劉子晴(右一)、陳可忻(右二)、鄭承恩(右三)展示獲獎作品。(曹婷婷攝)

台南市東區大同國小學生以「鳥巢守護者」參加micro：bit教育基金會辦理「do your：bit國際挑戰賽」，從40多國2000多件參賽作品脫穎而出，拿下亞太區第1名，台南市長黃偉哲今日表揚小朋友優異表現，「你們的優異表現，讓台南、台灣被看見！」

大同國小陳可忻、劉子晴、鄭承恩3位學生的「鳥巢守護者」靈感，來自學區的竹溪流域保育，學生們從極端氣候下的河水瞬間暴漲，思考竹溪如果碰到淹水，周邊生態如何搶救，而且不會造成環境問題，學生們發想透過在岸邊安裝水位感測器和伺服馬達，伺服馬達上有繩索連結鳥巢守護者主體。鳥巢守護者平日漂浮河面，但下暴雨與水位高漲時，感應到一定高度就發送訊號。

黃偉哲表示，參加這次比賽的學生，從竹溪發現問題，透過討論提出解決方案實作，從中培養團隊、問題解決及邏輯思考能力，表現令人驕傲。他也感謝教育局數發中心能夠協助同學，來把他們的構思化作實際上的作品。

此次參賽對象為全球所有8至18歲的青少年，以Microbit為核心，結合感測器等元件，使用Makecode或Kittenblock撰寫程式發揮獨特想法，為全球永續發展目標的創意競賽。教育局長鄭新輝表示，108學年度推動「Micro：bit開發板套組應用於運算思維課程」計畫，共補助19校，大同國小是試辦學校之一，數位學習深耕校園，落實教育部108新課綱強調培養學生從生活情境出發，解決問題能力。